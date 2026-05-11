Кутурчин раскроет главную тайну: последние новости о поисках Усольцевых

Загадку таинственного исчезновения семьи Усольцевых в Партизанском районе Красноярского края поисковики и волонтеры рассчитывают раскрыть уже через месяц. Как рассказал aif.ru депутат Законодательного собрания Красноярского края, опытный турист Алексей Кулеш, поиски планируется возобновить в конце мая-начале июня.
Когда начнутся новые поиски.
«Пока планы начать поиски в конце мая — начале июня. Снег в тайге еще лежит, а медведи уже проснулись. Хищники никуда не уйдут, просто их нужно учитывать при поиске», — сказал Кулеш.
Собеседник издания добавил, что к поискам будут привлекать волонтеров.
«Думаю, что будут обследовать тот же квадрат в Партизанском районе», — добавил он.
Сейчас речь уже идет о том, чтобы найти останки — выжить зимой в дикой природе практически невозможно.
Фатальная ошибка: туристы проигнорировали прогноз.
В беседе с aif.ru эксперт по выживанию Олег Тайга объяснил, какую фатальную ошибку допустили туристы и почему их до сих пор не могут обнаружить. Эксперт убежден: Усольцевы сами подписали себе приговор, отправившись в путь при неблагоприятном прогнозе погоды, хотя другие группы благоразумно развернулись.
«Основная проблема заключалась в том, что Усольцевы пошли в ту местность в условиях непогоды. Причем прогноз погоды был известен. Насколько нам известно из новостей, были какие-то другие группы, другие путешественники, которые отказались идти в ту местность, потому что надвигалась буря. Во-первых, сильно понижалась температура ночью, во-вторых, ветер, осадки», — рассказал он.
Трех часов достаточно, чтобы замерзнуть насмерть.
Олег Тайга рассказал, что у выживальщиков есть базовое «правило трех»: человек может прожить лишь три часа в агрессивной среде.
«Дело в том, что по статистике чаще всего люди гибнут от гипотермии, то есть от переохлаждения, при температуре от нуля до плюс 7 градусов», — объяснил Олег Тайга.
Коварство этого температурного режима в самообмане: кажется, что тепло, можно расслабиться. В результате, по словам Олега Тайги, что-то из вещей не берут, что-то забывают.
«И, например, приходит какая-то буря, как в этом случае, мокрый снег с дождем, понижение температуры. Вещи очень быстро промокают, даже если на вас есть хорошие мембраны… Поэтому все-таки я считаю, причина их пропажи в том, что они промокли, начали делать какое-то укрытие. Возможно, залезли в какой-то курумник… Но на самом деле трех часов достаточно, чтобы мокрый человек замерз насмерть», — добавил он.
Где могут быть тела.
Олег Тайга предположил, что Усольцевы могли попытаться найти укрытие в курумниках. Когда вскоре выпал снег, все следы замело.
«Очень много таких историй, к сожалению… Люди пошли, несмотря на прогноз погоды, залезли куда-то, попытались согреться, потому что возвращаться промокшими к машине было далеко и сложно. Я думаю, что именно это является причиной, почему они исчезли. Потом выпал снег, закрыл все следы, когда искали их спасатели. Они тоже их не нашли, потому что, скорее всего, они не на поверхности», — объяснил Олег Тайга.
По мнению эксперта, более тщательный осмотр поможет найти тела.
«Я думаю, нужно более тщательно искать. Там же очень много курумника, а в этом курумнике много полостей, в которые можно спрятаться и попробовать там переночевать. Но вот опыта не хватило, на мой взгляд, не хватило теплых вещей. Эта теория наиболее вероятна», — сказал он.
Что известно об исчезновении семьи.
64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь Арина таинственно исчезли в красноярской тайге в районе поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года.
Известно, что двое взрослых с ребенком и собакой отправились к горе Буратинка. Они планировали потратить несколько часов, чтобы дойти до цели и обратно. Их машина стояла у начала маршрута, но никаких следов самих Усольцевых не обнаружили. По официальной версии СК, причиной их пропажи является несчастный случай. Кроме того, были проверены версии побега за границу и другие.