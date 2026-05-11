Спасатели МЧС спустили двух туристов с Эльбруса, они получили обморожения

Спасатели эвакуировали двух туристов с Эльбруса, они получили обморожения. Об этом в понедельник, 11 мая, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.
— Спасатели МЧС РФ эвакуировали туристов из Донецкой области 1991 и 1979 года рождения на поляну Азау. Мужчин с обморожением передали бригаде медиков, — сказано в сообщении ведомства.
Уточняется, что в работах участвовало десять спасателей и три единицы техники, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что спасатели МЧС эвакуируют двух незарегистрированных туристов с горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии, находящихся на высоте 5100 метров, откуда они не могут самостоятельно спуститься.
10 мая два туриста пропали на горе Эльбрус. Спасатели Кабардино-Балкарии отправились на поиски туристов, которые застряли на Эльбрусе.
6 мая сообщилось, что туристки, пропавшие в горах Карачаево-Черкесии, найдены в районе озера Любви на высоте 2400 метров. Уточнялось, что девушки не нуждаются в медпомощи.
Две молодые выпускницы астраханского медколледжа, отправившиеся в путешествие по Северному Кавказу, пропали без вести в районе Архыза 5 мая. Они изначально направлялись к озеру Любви, которое расположено в семи километрах от курорта. Согласно поверью, его воды помогают одиноким девушкам найти свою вторую половинку.