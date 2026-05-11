В Омске прокуратура проверит обрушение козырька на Машиностроительной

Прокуратура проверит работу управляющей компании и органов местного самоуправления.

Источник: Om1 Омск

В Омске после сильного ветра прокуратура начала проверку из-за обрушения козырька у жилого дома. Инцидент произошёл 10 мая в Ленинском округе города.

По данным надзорного ведомства, козырёк сорвало с дома № 7 на улице Машиностроительной. Момент обрушения попал на камеру видеонаблюдения, установленную у подъезда. На записи указано время происшествия — 6:55.

В прокуратуре сообщили, что пострадавших нет. Специалисты проверят, как управляющая организация и органы местного самоуправления соблюдали требования жилищного законодательства.

Если во время проверки будут выявлены нарушения, ведомство примет меры прокурорского реагирования.