В нацпарке объяснили, почему не травят клещей на Красноярских Столбах

Национальный парк «Красноярские Столбы» предупредил о начале самого активного сезона иксодовых клещей. Первых особей нашли 4 апреля 2026.

В нацпарке при этом объяснили: травить клещей здесь нельзя.

Территория является особо охраняемой, и на ней уже более 50 лет ведут мониторинг популяции специалисты Центра гигиены и эпидемиологии. Показатели заражённости серьёзные: клещевой энцефалит — в среднем 2,4%, боррелиоз — 45,2%.

Главный специалист нацпарка Игорь Ковач порекомендовал не сходить с троп, носить закрытую одежду и применять репелленты.

Если клещ присосался, его советуют удалить сразу скотчем или ниткой, не довозя до больницы. Не лишней будет и страховка.