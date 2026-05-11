ТАСС: гособвинение удовлетворено приговором сибирским ученым по делу о госизмене

НОВОСИБИРСК, 11 мая. /ТАСС/. Гособвинение полностью удовлетворено приговором ученым-физикам Валерию Звегинцеву и Владиславу Галкину по уголовному делу о государственной измене, которым назначено наказание в виде 12,5 года лишения свободы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
«Полностью устраивает мера наказания. Обжаловать не планируют, только если будут какие-то процессуальные неточности», — сказал собеседник агентства.
Весной 2023 года был задержан и помещен под арест главный научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики СО РАН Валерий Звегинцев, основавший лабораторию «Аэрогазодинамика больших скоростей» ИТПМ, занимающуюся гиперзвуковыми технологиями. Позже стало известно о задержании его коллеги — доцента Томского политехнического университета Владислава Галкина. Собеседник в СО РАН сообщал ТАСС, что поводом для подозрений Звегинцева и его соавтора в госизмене стала публикация в иранском журнале статьи, посвященной газовой динамике. По его словам, перед публикацией работа прошла две экспертизы о возможной секретности.
Новосибирский областной суд назначил наказание в виде лишения свободы на 12,5 года в колонии строгого режима каждому.