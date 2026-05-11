14 человек спасли из горящего дома на юге Красноярского края

За прошедшие сутки в крае ликвидировали 13 пожаров. Один из крупных произошел из-за неосторожного обращения с огнем в квартире в многоэтажном доме в поселке Шушенское. С огнем боролись три единицы техники и 11 человек личного состава. В итоге звеном газодымозащитной службы по лестничным маршам спасли 14 жильцов.
В Емельяново потушили легковой автомобиль на площади три квадратных метра. Пожар произошел из-за короткого замыкания электропроводки.
На оказание помощи при ДТП силы и средства МЧС России за сутки привлекались три раза. Происшествий на воде не было зафиксировано.
