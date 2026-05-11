Автосалоны готовы подарить Ferrari рэперу Navai после ДТП

Представители одного из автосалонов в Сокольниках заявили, что готовы подарить Navai новую Ferrari любой модели. Главное условие — сохранение целостности автомобиля.
«Однако главным условием остается её цельность. То есть ему нужно потянуть эту машину, а сможет ли он сделать это второй раз — не знаем», — отметили в дилерском центре.
К акции присоединились частные автодилеры в Хамовниках и на Тверской. Один из них подчеркнул, что предложение не шутка, и автодилеры ждут артиста в гости. Кроме того, частные лица, торгующие спортивными машинами, запустили в соцсетях тренд с призывом подарить премиальный автомобиль при условии, что Бакиров больше не попадёт в аварийные ситуации.
Напомним, 5 мая музыкант вылетел с дороги на чёрном Ferrari и снёс светофор. Сам Navai после аварии заявил Life.ru, что не гнал и ехал примерно 60−65 км/ч, а Ferrari развернуло из-за спортивных колёс. Спорткар оценивается в сумму до 66 миллионов рублей. Цена варьируется от 19 миллионов рублей в регионах до 66 миллионов — в Москве. Ferrari 488 — двухместное купе, которое выпускалось с 2015 по 2019 год. Мощность его двигателя составляет от 670 до 720 лошадиных сил.
