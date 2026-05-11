Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новочеркасске произошёл крупный пожар на мусорном полигоне

Информацию подтвердила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.

В городе Новочеркасске Ростовской области произошёл пожар на территории полигона твёрдых бытовых отходов. Информацию подтвердила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.

По предварительным данным, открытое горение охватило участок площадью порядка 100 м², ещё на 200 м² отмечалось тление мусорных масс.

Для борьбы с огнём специалисты применяли технологию изоляции очагов путём пересыпки землёй. Однако эффективность мероприятий снижалась из-за неблагоприятных внешних условий: порывистого ветра и неровной поверхности полигона, затрудняющей доступ техники.

В ликвидации возгорания было задействовано девять единиц специализированной техники. Мониторинг ситуации продолжается.