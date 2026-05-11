В Новочеркасске произошёл крупный пожар на мусорном полигоне

В городе Новочеркасске Ростовской области произошёл пожар на территории полигона твёрдых бытовых отходов. Информацию подтвердила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.
По предварительным данным, открытое горение охватило участок площадью порядка 100 м², ещё на 200 м² отмечалось тление мусорных масс.
Для борьбы с огнём специалисты применяли технологию изоляции очагов путём пересыпки землёй. Однако эффективность мероприятий снижалась из-за неблагоприятных внешних условий: порывистого ветра и неровной поверхности полигона, затрудняющей доступ техники.
В ликвидации возгорания было задействовано девять единиц специализированной техники. Мониторинг ситуации продолжается.