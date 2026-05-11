Женщину и троих детей спасли из горящего дома в Косшы

Инцидент случился на улице Жамбыла Жабаева — произошло возгорание кровли в помещении топки частного жилого дома. Площадь пожара составила 10 кв.м.
Силами МЧС из дома были спасены хозяйка и трое детей 2019, 2021 и 2026 годов рождения.
Пожар был полностью ликвидирован. Пострадавших нет.
Предварительной причиной пожара стало: несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.
