На Эльбрусе спасли двоих туристов, которые получили обморожения

Двоих туристов, застрявших на высоте 5100 метров на Эльбрусе, эвакуировали с горы и передали медикам.

Источник: Аргументы и факты

Спасатели эвакуировали с горы Эльбрус и передали медикам двоих туристов, которые, по предварительным данным, получили обморожения во время восхождения, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.

Ранее стало известно, что два человека не смогли самостоятельно спуститься с Эльбруса, находясь на высоте 5100 метров. Работу спасателей осложнила минусовая температура в горах и метель. Путешественников, которые не регистрировали свой маршрут, обнаружили.

«Спасатели МЧС России эвакуировали туристов 1991 и 1979 года рождения на поляну Азау. Мужчин, предварительно, с обморожением, передали бригаде медиков», — уточнило подразделение федерального ведомства.

В управлении уточнили, что для эвакуации были привлечены десять сотрудников и три единицы техники.

Напомним, в конце апреля сообщалось, что с Эльбруса эвакуировали незарегистрированного 23-летнего туриста, который получил травмы при восхождении на высоте 5 тысяч метров. При этом спасенный отказался от медицинской помощи. Кроме того, с горы была эвакуирована 52-летняя альпинистка из Монголии, которой стало плохо во время восхождения. Помощь медиков ей также не понадобилась.

