Житель Амурской области насмерть забил табуретом собутыльника

Ранее в подмосковных Люберцах прокурор запросил 23 года колонии строгого режима для 28-летнего Муроджона Холназарова. Его обвиняют в убийстве собственной пятимесячной дочери и систематических избиениях беременной гражданской жены и убийстве 8-летней дочери. Трагедия произошла в ноябре 2024 года в посёлке Малаховка. Мужчина нанёс младенцу множественные удары по голове — поводом, по версии следствия, стало то, что девочка «длительное время плакала и раздражала его».