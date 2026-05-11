Житель Амурской области насмерть забил табуретом собутыльника

События произошли вечером 3 марта 2026 года. Обвиняемый пришёл в гараж к 58-летнему приятелю. Между мужчинами возникла ссора. В ходе конфликта злоумышленник схватил табурет и несколько раз ударил оппонента по голове деревянной частью.
«Во время распития между мужчинами произошёл конфликт, в результате которого злоумышленник нанёс потерпевшему несколько ударов деревянной поверхностью табурета по голове, причинив закрытую черепно-мозговую травму», — говорится в сообщении ведомства.
После содеянного нападавший сам позвонил в скорую помощь. Прибывшие врачи констатировали смерть пострадавшего. Фигуранту предъявили обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ — убийство. Суд отправил его под стражу.
Ранее в подмосковных Люберцах прокурор запросил 23 года колонии строгого режима для 28-летнего Муроджона Холназарова. Его обвиняют в убийстве собственной пятимесячной дочери и систематических избиениях беременной гражданской жены и убийстве 8-летней дочери. Трагедия произошла в ноябре 2024 года в посёлке Малаховка. Мужчина нанёс младенцу множественные удары по голове — поводом, по версии следствия, стало то, что девочка «длительное время плакала и раздражала его».
