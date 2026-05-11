В Свердловской области продлили штормовое предупреждение

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мая. /ТАСС/. Синоптики продлили штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности до 12 мая на территории Свердловской области. Об этом сообщили в Уральском гидрометцентре.
Ранее штормовое предупреждение объявляли до 10 мая.
«Штормовое предупреждение. 11−12 мая в отдельных районах Свердловской области и сохраняется высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале)», — говорится в сообщении.
По данным синоптиков, в ближайшие дни в регионе будет переменно облачная погода, местами дожди. Днем температура воздуха составит до плюс 20 градусов, ночью — до 0 градусов, местами заморозки до минус 5 градусов.