В Свердловской области продлили штормовое предупреждение

Это связано с высокой пожароопасностью.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мая. /ТАСС/. Синоптики продлили штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности до 12 мая на территории Свердловской области. Об этом сообщили в Уральском гидрометцентре.

Ранее штормовое предупреждение объявляли до 10 мая.

«Штормовое предупреждение. 11−12 мая в отдельных районах Свердловской области и сохраняется высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале)», — говорится в сообщении.

По данным синоптиков, в ближайшие дни в регионе будет переменно облачная погода, местами дожди. Днем температура воздуха составит до плюс 20 градусов, ночью — до 0 градусов, местами заморозки до минус 5 градусов.