Жителей Бодайбо просят пить только кипяченую или бутилированную воду

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области дало рекомендации для жителей Бодайбо. Из-за аварии на водозаборной станции город остается без водоснабжения, и специалисты просят использовать для питья только бутилированную или кипяченую воду. Кипятить ее нужно не меньше трех минут, а охлажденную хранить в чистой, плотно закрытой посуде не дольше суток.