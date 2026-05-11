Жителей Бодайбо просят пить только кипяченую или бутилированную воду

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области дало рекомендации для жителей Бодайбо. Из-за аварии на водозаборной станции город остается без водоснабжения, и специалисты просят использовать для питья только бутилированную или кипяченую воду. Кипятить ее нужно не меньше трех минут, а охлажденную хранить в чистой, плотно закрытой посуде не дольше суток.
— Также стоит соблюдать правила личной гигиены и при первых признаках кишечной инфекции сразу обращаться за медицинской помощью. Эпидемиологическая обстановка в городе находится на контроле ведомства, — добавили в Роспотребнадзоре.
Напомним, в ночь на 10 мая на станции «Роса» произошла авария. Из-за бурного ледохода резко поднялся уровень воды, и льдом конструкцию вытолкнуло на берег. Водоснабжение остановилось, насос запустили, но он не дает нужного напора. Сейчас специалисты ищут временное решение проблемы, в городе развозят воду машинами.