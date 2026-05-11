Двух жителей Красноярска будут судить за кражу 60 тысяч рублей у знакомого

Двое жителей Красноярска предстанут перед судом за кражу денег у знакомого. Об этом рассказали в краевом МВД. В начале 2026 года 39-летний потерпевший пришел в гости к приятелям. Компания распивала алкоголь, а после решила продолжить застолье у знакомых. В пути потерпевший горожанин упал, а из его кармана выпал телефон. Один из друзей подобрал гаджет, но не стал его возвращать.