В Техасе полиция арестовала 22 подростков за попытку захвата парка

Ранее шесть тел были найдены в товарном вагоне в американском городе Ларедо. Трупы обнаружил сотрудник компании Union Pacific, который отвечал за погрузку и разгрузку составов на железнодорожной станции. Личности погибших пока не установили. Полиция начала расследование. За последнее десятилетие в приграничных городах США произошло несколько похожих инцидентов. Людей находили мёртвыми в грузовых поездах или грузовиках. Многие из жертв были мигрантами.