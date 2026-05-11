За год в Приморье под колесами автомобилей пострадали 152 пешехода и 16 погибли

Нарушения зафиксированы с обеих сторон. Водители не уступают дорогу на пешеходных переходах, не снижают скорость перед «зеброй». Пешеходы переходят улицу в неположенных местах, выходят на проезжую часть из-за стоящего транспорта или просто бесцельно бродят по дороге. Госавтоинспекция проводит профилактические рейды. В последнем из них к ответственности привлекли 96 человек. Из них 79 пешеходов — за неправильный переход улицы, и 17 водителей — за то, что не сбросили скорость перед переходом.