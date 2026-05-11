В Южном микрорайоне Хабаровска горят трава, мусор и покрышки

В Хабаровске сразу несколько возгораний сухой травы и мусора произошли в Южном микрорайоне. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Первый вызов поступил сегодня, 11 мая, в 12:27. Когда пожарные прибыли на место, на открытой территории горели сухая растительность и мусор на площади около 500 квадратных метров. За 40 минут бойцам МЧС удалось остановить распространение огня. Угрозы для ближайших построек нет, сейчас пожарные проливают территорию и разбирают место возгорания, чтобы исключить повторное тление.
Почти одновременно пожар начался в начале улицы Павла Леонтьевича Морозова. Там огонь охватил траву, мусор и складированные автопокрышки сразу несколькими очагами. Как сообщили читатели hab.aif.ru, дым от возгорания накрыл прилегающие территории и был виден в районе 56-й школы.
В тушении обоих пожаров сейчас задействованы 18 человек и 5 единиц техники.