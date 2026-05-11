ДТП с участием двух автомобилей произошло на 76-м километре МКАД

ДТП с участием двух автомобилей произошло на внутренней стороне 76-го километра МКАД (в районе Химкинского моста). Об этом в понедельник, 11 мая, сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Движение в районе аварии затруднено, водителей призвали выбирать пути объезда.
— На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, — передает Telegram-канал ведомства.
8 мая две машины такси столкнулись на пересечении улиц Менжинского и Енисейской на северо-востоке столицы. В результате ДТП пострадала одна пассажирка. У пострадавшей диагностировали переломы. Ее доставили в больницу.
Ранее такси и маршрутка столкнулись на Калужском шоссе в Новой Москве. В результате аварии пострадали семь человек, включая одного подростка.