В двух посёлках Якутии объявили эвакуацию из-за подъёма воды в реке Лена

Ранее в Якутии на реке Амге лодка наскочила на затопленное дерево, перевернулась и затонула. Только один из двух человек, находившихся на борту, смог выбраться и рассказать о произошедшем. Следователи организовали доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта). Якутская транспортная прокуратура также выясняет обстоятельства происшествия.