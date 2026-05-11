Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В двух поселках Якутии из-за подъема воды в реке Лене объявили эвакуацию

В Якутии из-за подъема воды в Лене эвакуируют поселки Витим и Пеледуй.

Источник: Комсомольская правда

В Якутии объявлена срочная эвакуация поселков Витим и Пеледуй из-за подъема уровня воды в реке Лене. Как сообщила администрация Ленского района, уже зафиксировано подтопление пониженных участков.

По данным Якутского УГМС, уровень воды у Витима достиг 1 040 см при отметке опасного явления 950 см. У Пеледуя вода поднялась до 1 305 см, опасная отметка — 1 200 см. В ближайшие сутки рост продолжится: у Витима ожидается до 1 120 см, у Пеледуя — до 1 380 см. Наблюдается редкий ледоход и выход воды на пойму.

Пункты временного размещения организованы в Центре культуры в поселке Витим и в школе в поселке Пеледуй.

Ранее KP.RU писал, что в пяти населенных пунктов в Омской области оказались подтоплены 15 приусадебных участков и один низководный мост. В связи со сложной паводковой обстановкой власти региона создали оперативный штаб.