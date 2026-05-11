В двух поселках Якутии из-за подъема воды в реке Лене объявили эвакуацию

По данным Якутского УГМС, уровень воды у Витима достиг 1 040 см при отметке опасного явления 950 см. У Пеледуя вода поднялась до 1 305 см, опасная отметка — 1 200 см. В ближайшие сутки рост продолжится: у Витима ожидается до 1 120 см, у Пеледуя — до 1 380 см. Наблюдается редкий ледоход и выход воды на пойму.