В двух поселках Якутии из-за подъема воды в реке Лене объявили эвакуацию

В Якутии объявлена срочная эвакуация поселков Витим и Пеледуй из-за подъема уровня воды в реке Лене. Как сообщила администрация Ленского района, уже зафиксировано подтопление пониженных участков.
По данным Якутского УГМС, уровень воды у Витима достиг 1 040 см при отметке опасного явления 950 см. У Пеледуя вода поднялась до 1 305 см, опасная отметка — 1 200 см. В ближайшие сутки рост продолжится: у Витима ожидается до 1 120 см, у Пеледуя — до 1 380 см. Наблюдается редкий ледоход и выход воды на пойму.
Пункты временного размещения организованы в Центре культуры в поселке Витим и в школе в поселке Пеледуй.
Ранее KP.RU писал, что в пяти населенных пунктов в Омской области оказались подтоплены 15 приусадебных участков и один низководный мост. В связи со сложной паводковой обстановкой власти региона создали оперативный штаб.