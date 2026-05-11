В Минске милиция задержала мужчину после дня рождения его друга. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.
В Советское РУВД обратился житель Минска, сообщивший про кражу подарочного конверта с 800 рублями в момент празднования дня рождения.
Мужчина отмечал праздник в компании своих друзей в одном из заведений города. В какой-то момент он обратил внимание на отсутствие в кармане конверта с деньги. Самостоятельно установить причастного к краже он не смог, и обратился в милицию.
Сотрудниками уголовного розыска по подозрению в хищении был задержан 37-летний водитель такси, присутствовавший на празднике у минчанина.
«Фигурант рассказал, что заметил конверт с деньгами на полу и забрал себе. Деньги успел потратить на личные нужды», — рассказали в ГУВД.
В отношении водителя было заведено уголовное дело за кражу.
