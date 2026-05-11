Змея укусила 32-летнего красноярца на скале Такмак

ЧП произошло днём 10 мая. 32-летний посетитель спускался со скалы Такмак в нацпарке Столбы, когда в руку ему впилась змея.
Пострадавший самостоятельно добрался до спасательного поста, где дежурили сотрудники Красноярского поисково-спасательного отряда.
Те немедленно связались с бригадой скорой помощи и передали мужчину врачам. В каком состоянии находится пострадавший и какой вид змеи напал на него, пока не уточняется.
Инцидент произошёл в период, когда рептилии массово выходят из спячки и становятся особенно активны. Спасатели напоминают гостям нацпарка о необходимости быть предельно внимательными на маршрутах, особенно в каменистых и заросших участках, а при укусе сразу обращаться за помощью, не пытаясь отсасывать яд или накладывать жгуты.