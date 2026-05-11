Самолет Хабаровск — Ноглики экстренно сел в Южно-Сахалинске из-за поломки

На борту находились 60 человек.

Источник: Комсомольская правда

В воскресенье, 10 мая, около 15:30 по местному времени воздушное судно, летевшее по маршруту Хабаровск — Ноглики, совершило вынужденную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска. Причина — техническая неисправность. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".

Посадка прошла благополучно. Аварийные службы аэропорта сработали штатно — никто из пассажиров не пострадал. Сейчас транспортная прокуратура начала проверку. Специалистам предстоит выяснить, что именно сломалось в самолете и как готовили борт к рейсу. Оценку дадут и действиям экипажа.

Проверки организованы сразу в двух регионах — Хабаровской и Сахалинской транспортными прокуратурами.