Жительница Челябинска получила 450 тыс. рублей за несуществующего ребенка

Полицейские Челябинская задержали местную жительницу, подозреваемую в мошенничестве при получении соцвыплат, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Известно, что 47-летняя женщины предоставила в государственное учреждение фиктивные документы о рождении третьего ребенка, которого на самом деле не было. На основании этих сведений она получила 450 тыс. рублей для погашения задолженности по ипотечному кредиту.
Преступление выявили сотрудники отделения экономической безопасности и противодействия коррупции отдела полиции «Центральный». Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159.2 (мошенничество при получении выплат).
«Решается вопрос об аресте недвижимого имущество фигурантки. Его рыночная стоимость составляет около 300 тыс. рублей. Это необходимо для возмещения ущерба», — прокомментировали в региональном Главке МВД.
Расследование уголовного дела продолжается.