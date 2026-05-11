Жительница Челябинска получила 450 тыс. рублей за несуществующего ребенка

По месту проживания подозреваемой при участии бойцов ОМОН Росгвардии проведены обыски.

Источник: dostup1.ru

Полицейские Челябинская задержали местную жительницу, подозреваемую в мошенничестве при получении соцвыплат, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Известно, что 47-летняя женщины предоставила в государственное учреждение фиктивные документы о рождении третьего ребенка, которого на самом деле не было. На основании этих сведений она получила 450 тыс. рублей для погашения задолженности по ипотечному кредиту.

Преступление выявили сотрудники отделения экономической безопасности и противодействия коррупции отдела полиции «Центральный». Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159.2 (мошенничество при получении выплат).

«Решается вопрос об аресте недвижимого имущество фигурантки. Его рыночная стоимость составляет около 300 тыс. рублей. Это необходимо для возмещения ущерба», — прокомментировали в региональном Главке МВД.

Расследование уголовного дела продолжается.