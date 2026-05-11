Акватория станции «Роса» в Бодайбо полностью забита льдом — мэр Юмашев

Напомним, что накануне в Бодайбо во время ледохода на реке Витим была повреждена насосная станция, из-за чего жители остались без воды. По словам главы района, во время ледохода насосную станцию выдавило на берег, после чего уровень воды резко снизился. Из-за этого подача воды была остановлена.