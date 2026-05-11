Акватория станции «Роса» в Бодайбо полностью забита льдом — мэр Юмашев

Попытки запустить подачу воды в городе остались безуспешными.

Источник: Соцсети

IrkutskMedia, 11 мая. Мэр Бодайбо и Бодайбинского района Иркутской области Евгений Юмашев сообщил, что за прошедшую ночь не удалось запустить подачу воды в городе. По его словам, попытки остались безуспешными, так как перепад высот, на которых оказалась станция «Роса» выше, чем положено для начала работы насосов. Акватория полностью забита льдом.

«В связи с этим, принято решение сделать полностью гибкий водовод с подключением уже напрямую к магистрали подачи на второй водоподъём. Воду будем брать уже с другой стороны дамбы. Здесь площадь позволяет установить необходимую технику, и вода находится очень рядом», — рассказал Юмашев.

Напомним, что накануне в Бодайбо во время ледохода на реке Витим была повреждена насосная станция, из-за чего жители остались без воды. По словам главы района, во время ледохода насосную станцию выдавило на берег, после чего уровень воды резко снизился. Из-за этого подача воды была остановлена.