В Хабаровском крае женщина-водитель минивэна погибла после съезда с дороги

На трассе Комсомольск-на-Амуре — Чегдомын женщина-водитель минивэна не справилась с управлением и вылетела с дороги. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте до приезда скорой помощи, сообщает Госавтоинспекция Хабаровского края.
Смертельная авария произошла сегодня, 11 мая, около восьми часов утра в районе 111-го километра автодороги. 43-летняя жительница посёлка Эворон двигалась со стороны поселка Березовый в направлении Комсомольска-на-Амуре и в какой-то момент потеряла контроль над машиной, съехала в левый кювет и опрокинулась. Удар был такой силы, что шансов выжить у женщины не осталось.
Что именно послужило причиной ДТП — превышение скорости, невнимательность или что-то еще, — сейчас устанавливают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, работающие на месте происшествия.
В ГАИ в очередной раз напоминают простые истины, которые слишком часто игнорируют: чем выше скорость, тем меньше времени на реакцию и тем страшнее последствия. Ремень безопасности удерживает тело при аварии, без него человек получает тяжелейшие травмы или гибнет. И конечно, смотреть нужно не только вперед, но и по сторонам, заранее оценивая дорожную обстановку.