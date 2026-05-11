Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае женщина-водитель минивэна погибла после съезда с дороги

Удар был такой силы, что шансов выжить у автоледи не осталось.

На трассе Комсомольск-на-Амуре — Чегдомын женщина-водитель минивэна не справилась с управлением и вылетела с дороги. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте до приезда скорой помощи, сообщает Госавтоинспекция Хабаровского края.

Смертельная авария произошла сегодня, 11 мая, около восьми часов утра в районе 111-го километра автодороги. 43-летняя жительница посёлка Эворон двигалась со стороны поселка Березовый в направлении Комсомольска-на-Амуре и в какой-то момент потеряла контроль над машиной, съехала в левый кювет и опрокинулась. Удар был такой силы, что шансов выжить у женщины не осталось.

Что именно послужило причиной ДТП — превышение скорости, невнимательность или что-то еще, — сейчас устанавливают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, работающие на месте происшествия.

В ГАИ в очередной раз напоминают простые истины, которые слишком часто игнорируют: чем выше скорость, тем меньше времени на реакцию и тем страшнее последствия. Ремень безопасности удерживает тело при аварии, без него человек получает тяжелейшие травмы или гибнет. И конечно, смотреть нужно не только вперед, но и по сторонам, заранее оценивая дорожную обстановку.