МЧС успешно эвакуировало застрявших на Эльбрусе туристов

Сегодня ведомство сообщило о проведении операции по спасению двух человек, которые застряли на склоне Эльбруса на высоте 5,1 тыс. м. Альпинисты не смогли самостоятельно спуститься и подали сигнал бедствия. В МЧС уточняли, что их маршрут не был зарегистрирован. Работу спасателей осложняли минусовая температура и метель.