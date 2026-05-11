Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гроза спалила пристройку к дому в Волгоградской области

Сильная гроза, которая бушевала в Волгоградской области в ночь с 10 на.

Сильная гроза, которая бушевала в Волгоградской области в ночь с 10 на 11 мая, вызвала пожар в Михайловке Волгоградской области.

По данным сотрудников МЧС, сообщение о возгорании пристройки к жилому дому на улице Республиканская поступило в оперативные службы после полуночи.

По предварительным данным, пристройка площадью 20 кв.м. загорелась из-за попадания грозового разряда. Строение горело по всей площади. Погибших и пострадавших, к счастью, нет.

По данным Гидрометцентра, неблагоприятные погодные условия в регионе прогнозируются до 12 мая.

Фото из архива V102.RU.

Мы в МАХ: max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше