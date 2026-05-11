Гроза спалила пристройку к дому в Волгоградской области

Сильная гроза, которая бушевала в Волгоградской области в ночь с 10 на 11 мая, вызвала пожар в Михайловке Волгоградской области.
По данным сотрудников МЧС, сообщение о возгорании пристройки к жилому дому на улице Республиканская поступило в оперативные службы после полуночи.
По предварительным данным, пристройка площадью 20 кв.м. загорелась из-за попадания грозового разряда. Строение горело по всей площади. Погибших и пострадавших, к счастью, нет.
По данным Гидрометцентра, неблагоприятные погодные условия в регионе прогнозируются до 12 мая.
