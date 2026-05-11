В Курагино селянка и внук отдали аферистам 5,6 млн рублей

Жертвами телефонных мошенников стали 70-летняя жительница посёлка Курагино и её внук.
В феврале 2026 года пенсионерке позвонил лже-замначальника краевого военкомата, пообещал награду и компенсацию за погибшего на СВО сына. Получив паспортные данные и СНИЛС, он продиктовал номер несуществующего «жетона».
Затем в схему включились подставные сотрудники Роскомнадзора, ФСБ и куратор от Центробанка. Женщину убедили, что с её счёта идут переводы запрещённой организации, и заставили «декларировать» все деньги. Со вклада «Пенсионный-плюс» она несколькими траншами отправила мошенникам 3,8 млн рублей.
Когда деньги закончились, аферисты добрались до сбережений внука — бабушка под диктовку оформила в опеке разрешение и сняла ещё 1,8 млн.
Общий ущерб составил 5,6 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.
Ранее стало известно, с начала 2026 года мошенники выманили у красноярцев 855 млн рублей.