Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Курагино селянка и внук отдали аферистам 5,6 млн рублей

Когда деньги закончились, аферисты добрались до сбережений внука — бабушка под диктовку оформила в опеке разрешение и сняла ещё 1,8 млн рублей.

Жертвами телефонных мошенников стали 70-летняя жительница посёлка Курагино и её внук.

В феврале 2026 года пенсионерке позвонил лже-замначальника краевого военкомата, пообещал награду и компенсацию за погибшего на СВО сына. Получив паспортные данные и СНИЛС, он продиктовал номер несуществующего «жетона».

Затем в схему включились подставные сотрудники Роскомнадзора, ФСБ и куратор от Центробанка. Женщину убедили, что с её счёта идут переводы запрещённой организации, и заставили «декларировать» все деньги. Со вклада «Пенсионный-плюс» она несколькими траншами отправила мошенникам 3,8 млн рублей.

Когда деньги закончились, аферисты добрались до сбережений внука — бабушка под диктовку оформила в опеке разрешение и сняла ещё 1,8 млн.

Общий ущерб составил 5,6 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, с начала 2026 года мошенники выманили у красноярцев 855 млн рублей.

Узнать больше по теме
ОПЕК: что это такое, цели и роль организации
ОПЕК — международная организация стран-экспортеров нефти, влияющая на мировой рынок путем координации добычи и нефтяной политики. Решения ОПЕК регулярно отражаются на ценах нефти, а значит — на экономике многих государств. Собрали главное об этом важном объединении.
Читать дальше