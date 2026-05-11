Два поселка в Якутии эвакуировали из-за подъема воды в реке Лена

В Пеледуе уровень воды достиг 1305 см, превысив критическую отметку в 1200 см, произошел прорыв ледяного затора. В зону подтопления попали 20 жилых домов. Спасатели эвакуировали 37 жителей, среди которых — 14 детей. Уровень воды в обоих населенных пунктах сейчас снижается, рассказали в администрации.