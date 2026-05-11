Вещи на выброс и бассейн вместо моря: Мазут на пляжах Вьетнама испортил отпуск российских туристов

На курортах Вьетнама обнаружили мазут, туристы жалуются на загрязнение. Видео © Telegram / SHOT.
Следы нефтепродуктов, как утверждается, заметили на пляжах Нячанга и Камрани. Туристы описывают ситуацию как появление чёрных сгустков и грязи, которые налипают на кожу и одежду. По их словам, загрязнение трудно смывается, а вещи после контакта с мазутом нередко приходится выбрасывать.
Отмечается, что следы нефтепродуктов фиксируются не только на берегу, но и в прибрежной акватории. Из-за ситуации часть отдыхающих вынуждена проводить время в отелях, отказавшись от купания в море. Сотрудники гостиниц, по словам туристов, рекомендуют воздержаться от посещения пляжей, объясняя это «непредвиденным экологическим явлением».
Ранее сообщалось, что россияне возвращаются из тропиков Азии с лихорадкой Денге и кишечными инфекциями. Случаи заражения чаще всего фиксируют у путешественников, вернувшихся из Таиланда, Вьетнама, Турции и Египта.
