Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вещи на выброс и бассейн вместо моря: Мазут на пляжах Вьетнама испортил отпуск российских туристов

На популярных курортах Вьетнама российские туристы сообщили о появлении мазута на береговой линии. По их словам, нефтепродукты мешают отдыху и загрязняют личные вещи. Об этом стало известно SHOT.

На курортах Вьетнама обнаружили мазут, туристы жалуются на загрязнение. Видео © Telegram / SHOT.

Следы нефтепродуктов, как утверждается, заметили на пляжах Нячанга и Камрани. Туристы описывают ситуацию как появление чёрных сгустков и грязи, которые налипают на кожу и одежду. По их словам, загрязнение трудно смывается, а вещи после контакта с мазутом нередко приходится выбрасывать.

Отмечается, что следы нефтепродуктов фиксируются не только на берегу, но и в прибрежной акватории. Из-за ситуации часть отдыхающих вынуждена проводить время в отелях, отказавшись от купания в море. Сотрудники гостиниц, по словам туристов, рекомендуют воздержаться от посещения пляжей, объясняя это «непредвиденным экологическим явлением».

Ранее сообщалось, что россияне возвращаются из тропиков Азии с лихорадкой Денге и кишечными инфекциями. Случаи заражения чаще всего фиксируют у путешественников, вернувшихся из Таиланда, Вьетнама, Турции и Египта.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.