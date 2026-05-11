В Перми задержали подростка, избившего прохожего детским самокатом

Ему предъявили обвинение в хулиганстве.

Подростка, который избил прохожего детским самокатом, задержали в Перми, сообщили в следственном комитете Пермского края.

Речь идёт об инциденте, произошедшем 30 апреля в одном скверов в Ленинском районе, где группа подростков шумела и нарушала общественный порядок. К компании подошли несколько мужчин и сделали им замечание, после чего между ними разгорелся конфликт. В ходе ссоры 16-летний школьник схватил детский самокат и ударил им по голове прохожего, а затем несовершеннолетние скрылись.

В отношении нападавшего возбудили уголовное дело за хулиганство с применением насилия и предмета, используемого в качестве оружия, по ч. 2 ст. 213 УК РФ. На время следствия ему избрали меру пресечения в виде запрета определённых действий.

«Следователем и следователями-криминалистами произведён осмотр места происшествия, изъято орудие преступления. Допрашиваются свидетели, изучаются записи с камер видеонаблюдения. Устанавливается причастность иных лиц к совершению преступления», — рассказали в СКР.

Напомним, ранее глава СК Александр Бастрыкин заинтересовался этим преступлением.