В Перми задержали подростка, избившего прохожего детским самокатом

Подростка, который избил прохожего детским самокатом, задержали в Перми, сообщили в следственном комитете Пермского края.
Речь идёт об инциденте, произошедшем 30 апреля в одном скверов в Ленинском районе, где группа подростков шумела и нарушала общественный порядок. К компании подошли несколько мужчин и сделали им замечание, после чего между ними разгорелся конфликт. В ходе ссоры 16-летний школьник схватил детский самокат и ударил им по голове прохожего, а затем несовершеннолетние скрылись.
В отношении нападавшего возбудили уголовное дело за хулиганство с применением насилия и предмета, используемого в качестве оружия, по ч. 2 ст. 213 УК РФ. На время следствия ему избрали меру пресечения в виде запрета определённых действий.
«Следователем и следователями-криминалистами произведён осмотр места происшествия, изъято орудие преступления. Допрашиваются свидетели, изучаются записи с камер видеонаблюдения. Устанавливается причастность иных лиц к совершению преступления», — рассказали в СКР.
Напомним, ранее глава СК Александр Бастрыкин заинтересовался этим преступлением.