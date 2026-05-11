Сильный ветер повалил большие сосны на горе в Башкирии

В Белорецком районе сильный ветер повалил сосны на подъеме к Третьей Малиновой горе. Как сообщает сообщество в социальных сетях «Южно-Уральская тропа», это произошло на маршруте со стороны населенного пункта Отнурок.
По словам туристов, самая сложная ситуация наблюдается от поляны вплоть до каменистого участка: путь полностью перекрыт огромными соснами, вывороченными с корнями. Почва на этом отрезке превратилась в сплошное болото, из-за которого пройти или объехать завал без специального инструмента практически невозможно.
Путешественники говорят, что для расчистки тропы необходима бензопила.