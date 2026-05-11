Сорвалась с мыса Фиолент: в Севастополе спасли женщину

В Севастополе женщина сорвалась с мыса Фиолент.

Источник: РаZVожаев/MAX

На Фиоленте в районе остановки «Маяк» со склона сорвалась женщина. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что на место происшествия выехала дежурная группа поисково-спасательного подразделения «Юг». Спасатели выяснили, что во время спуска к морю женщина оступилась и упала с высоты около 10 метров на скальную площадку, получив серьезные травмы.

Спасатели спустились к пострадавшей. Они оказали первую медицинскую помощь, затем женщину уложили на носилки и эвакуировали по крутому склону в безопасное место. Подъем на высоту около 70 метров осуществлялся в условиях сложного рельефа и недостаточной видимости. Пострадавшая была передана медикам для дальнейшего лечения.