Сорвалась с мыса Фиолент: в Севастополе спасли женщину

На Фиоленте в районе остановки «Маяк» со склона сорвалась женщина. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что на место происшествия выехала дежурная группа поисково-спасательного подразделения «Юг». Спасатели выяснили, что во время спуска к морю женщина оступилась и упала с высоты около 10 метров на скальную площадку, получив серьезные травмы.