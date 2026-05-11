Иностранные наркокурьеры задержаны в Челябинске с крупной партией метадона

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков задержали двух граждан республики ближнего зарубежья. Они подозреваются в попытке сбыта крупной партии синтетического наркотика бесконтактным способом. Об этом сообщает ГУ МВД России по Челябинской области.
При личном досмотре у молодых людей в возрасте 25 и 24 лёт обнаружили метадон. Оперативники установили, что задержанные прибыли в Россию именно для нелегальной работы в качестве курьеров. В ходе обыска по месту их временного проживания сотрудники полицейского главка сделали ещё более серьёзную находку: 83 готовых к закладке свертка, электронные весы и упаковочные материалы для фасовки.
Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
После отбытия наказания иностранцы будут выдворены за пределы страны.