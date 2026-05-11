Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иностранные наркокурьеры задержаны в Челябинске с крупной партией метадона

Расследование продолжается, полиция устанавливает всех причастных к преступной схеме.

Источник: ГУ МВД России по Челябинской области

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков задержали двух граждан республики ближнего зарубежья. Они подозреваются в попытке сбыта крупной партии синтетического наркотика бесконтактным способом. Об этом сообщает ГУ МВД России по Челябинской области.

При личном досмотре у молодых людей в возрасте 25 и 24 лёт обнаружили метадон. Оперативники установили, что задержанные прибыли в Россию именно для нелегальной работы в качестве курьеров. В ходе обыска по месту их временного проживания сотрудники полицейского главка сделали ещё более серьёзную находку: 83 готовых к закладке свертка, электронные весы и упаковочные материалы для фасовки.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

После отбытия наказания иностранцы будут выдворены за пределы страны.