В Ленинградской области мотоциклист насмерть сбил ребенка

С. -ПЕТЕРБУРГ, 11 мая — РИА Новости. Мотоциклист без прав сбил мальчика на велосипеде в Гатчинском районе Ленинградской области, а затем врезался в столб, оба погибли, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Источник: РИА Новости

ДТП произошло в воскресенье днем в поселке Сиверский.

«Тридцативосьмилетний водитель, управляя мотоциклом Honda… двигаясь по шоссе Крамского… у дома 9 корпус 3 в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на 11-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть на велосипеде, не спешившись, после чего байкер потерял управление и совершил наезд на столб», — рассказали в ГУМВД.

Ребенок и мотоциклист погибли на месте происшествия, уточнили в полиции.

Как установили правоохранители, мотоциклист не имел водительского удостоверения категории «А», а в период 2025—2026 год получил 19 штрафов за нарушение ПДД, в том числе 18 — за превышение скорости.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавили в региональном главке МВД.