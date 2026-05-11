В Татарстане обнаружили браконьерский стан с 30 сетями и большим уловом

У браконьеров изъяли 100 крупных рыб.

Источник: Комсомольская правда

В Лаишевском районе Татарстана в ходе операции «Нерест» сотрудники Госкомитета республики по биоресурсам обнаружили незаконный рыболовный стан на территории заказника «Устье реки Меша». Нарушители разбили лагерь в 500 метрах южнее села Караишево, где вели браконьерский промысел в охраняемой природной зоне. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета РТ по биоресурсам.

На месте инспекторы изъяли около сотни экземпляров рыбы и три десятка запрещенных орудий лова, включая сети и другие снасти, использование которых в период нереста категорически запрещено. Весь улов и оборудование конфисковали, а материалы передали для проверки по существу.

Для дальнейшего разбирательства на место вызвали сотрудников полиции. По факту незаконной добычи водных биоресурсов проводится проверка, по итогам которой будет принято решение о возбуждении административного или уголовного дела. В Госкомитете напомнили, что в период нереста рыбалка на территории заказников ограничена, а нарушителей ждет серьезная ответственность.