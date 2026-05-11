Кипрский суд удовлетворил запрос США об экстрадиции россиянина Актулаева

Серажудин Актулаев, прибывший на Кипр около года назад для участия в свадьбе одного из членов своей семьи, был взят под стражу в международном аэропорту Ларнаки 22 мая 2025 года. Кипрская полиция тогда сообщила, что арест россиянина был произведен на основании запроса США. Актулаев заявляет, что не в курсе предъявленных ему американской стороной обвинений и не считает себя виновным. Россиянин содержится в Центральной тюрьме Никосии, при этом сотрудники посольства РФ оказывают ему всю необходимую помощь, включая консульскую, и обеспечивают его контакты с родственниками.