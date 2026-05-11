Полицейские Ростовской области проверили 2,5 тыс. человек

Сотрудники полиции совместно с Росгвардией, казаками и народными дружинниками организовали масштабные проверочные мероприятия в Таганроге, Волгодонске и Пролетарском районе Ростовской области.
Как сообщили в региональном управлении МВД, в операции было задействовано около 800 сотрудников правоохранительных органов.
В ходе мероприятий правоохранители осмотрели более 1,5 тыс. адресов, где проживают или временно находятся граждане, и проверили документы у 2,5 тыс. человек.
Сотрудники Госавтоинспекции остановили для досмотра и проверки документов примерно 700 автомобилей.
Результаты рейда показали наличие многочисленных нарушений: зафиксировано 336 административных правонарушений в области миграционного законодательства, правил торговли и ПДД.
Кроме того, обнаружены факты, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, ненадлежащим исполнением родительских обязанностей и уклонением от ответственности. По восьми фактам возбуждены уголовные дела — это кражи, мошеннические действия и незаконное хранение наркотиков.
Из наиболее заметных результатов: в Пролетарском районе задержан 19-летний юноша, числившийся в федеральном розыске, а в Таганроге обнаружена контрафактная табачная продукция. В МВД по региону отметили, что подобные профилактические акции будут проводиться и в дальнейшем.