Русские туристы пожаловались на мазут на вьетнамском курорте

На побережье популярных вьетнамских курортов Нячанг и Камрань зафиксировано масштабное загрязнение нефтепродуктами, что вызвало волну жалоб со стороны российских отдыхающих. По данным Telegram-канала SHOT, акватория и песок покрыты вязкими черными сгустками, которые практически не отмываются и приводят в негодность личное имущество туристов.
«Следы от нефтепродуктов есть как на пляжах, так и в море», — говорится в сообщении. На одном из пляжей установили информационный стенд с заголовком «ВНИМАНИЕ: ОБНАРУЖЕН ГУДРОН» на русском, вьетнамском и английском языках. Плакат, снабженный предупреждающим символом в виде перечеркнутой испачканной руки, призывает гостей воздержаться от водных процедур и прогулок босиком.
Российские туристы, оплатившие дорогостоящие путевки, вынуждены оставаться на территории отелей и выбрасывать испорченную одежду и обувь. Местный персонал объясняет происходящее «непредвиденным экологическим явлением», при этом официальные власти страны на данный момент не предоставили разъяснений по поводу источника загрязнения.