В МВД предупредили о мошенничестве с арендой дач

Мошенники активизировали свою деятельность во время дачного сезона и обманывают россиян, желающих снять дом на лето, предупредили в управлении киберполиции ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В Telegram-канале ведомства отмечается, что в Сети все чаще появляются объявления о сдаче загородных домов с отличным расположением и по привлекательной цене, однако часто за ними стоят аферисты.

Вымышленный хозяин дома торопит клиента с решением, а после перевода денег просто пропадает и не берет трубку. Объявление пропадает с сайта и оказывается, что дома не существует в природе или фото взяты из других источников.

В МВД советуют не переводить предоплату без личного посещения объекта и насторожиться, если вас торопят сделать оплату или обещают бронь только после перевода денег.