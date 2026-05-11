В МВД предупредили о мошенничестве с арендой дач

В Telegram-канале ведомства отмечается, что в Сети все чаще появляются объявления о сдаче загородных домов с отличным расположением и по привлекательной цене, однако часто за ними стоят аферисты.
Вымышленный хозяин дома торопит клиента с решением, а после перевода денег просто пропадает и не берет трубку. Объявление пропадает с сайта и оказывается, что дома не существует в природе или фото взяты из других источников.
В МВД советуют не переводить предоплату без личного посещения объекта и насторожиться, если вас торопят сделать оплату или обещают бронь только после перевода денег.