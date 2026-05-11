Стало известно, что пропавший красноярец Потаенков не работал и жил на даче

Подруга семьи пропавшего на «Красноярских Столбах» Виктора Потаенкова Юлия Константинова в беседе с aif.ru разрушила миф о боевом задании.
По её словам, 56-летний красноярец давно отошёл от службы.
«Он уже очень давно не работал в органах. Он вообще нигде не работал. Жил на даче, разводил кур, занимался огородом. А работала Инна», — рассказала Константинова.
Она назвала полной чушью предположения, что Потаенков продолжает тайно участвовать в операциях спецназа. Подруга описала его как прекрасного семьянина: пара купила квартиру в Москве и мечтала переехать.
Виктор был привязан к своей чихуахуа и редко расставался с ней.
9 марта 2026 он отправился на Такмак налегке, без собаки и вещей, и пропал. Два месяца поисков не дали результата. Юлия допускает, что он мог стать жертвой медведей, расплодившихся в парке. По её данным, якобы за 20 лет на Столбах бесследно исчезли более 40 человек.
Ранее альпинист и столбист Николай Захаров сказал krsk.aif.ru, почему медведи к пропаже человека не причастны и назвал пять правил поведения при встрече с хищником.