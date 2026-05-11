На поражённом хантавирусом лайнере MV Hondius находятся пятеро украинцев

На злополучном круизёре MV Hondius, где бушует хантавирус, находятся пятеро граждан Украины, сообщил МИД Незалежной. Один из них в ближайшее время покинет судно, остальные четверо решили остаться, чтобы доставить судно в порт назначения (Нидерланды).

Источник: Life.ru

По данным дипломатов, признаков заражения опасной инфекцией у соотечественников не обнаружено. Однако, несмотря на хорошее самочувствие, по прибытии они в обязательном порядке пройдут карантин в специализированном медицинском учреждении.

Ранее сообщалось, что заражённый хантавирусом лайнер MV Hondius прибыл на Тенерифе. Испания начала эвакуацию пассажиров. К операции подключились несколько стран, организовав вывоз своих граждан.

В начале мая 2026 года ВОЗ подтвердила вспышку хантавируса на круизном лайнере MV Hondius, следовавшем из аргентинской Ушуайи через Южную Атлантику. К 10 мая на борту выявили восемь заболевших, трое скончались. Возбудитель — штамм «Андес», единственный тип хантавируса, передающийся от человека к человеку. Предположительно, первый пассажир заразился от грызунов в Южной Америке, после чего инфекция распространилась в замкнутом пространстве судна.

Судно встало на рейд у Тенерифе, где началась эвакуация 147 человек из 23 стран. Их в защитных костюмах мелкими группами доставляли на берег. Глава ВОЗ призвал не сравнивать ситуацию с CoViD-19, а CDC направили эпидемиологов для возвращения американцев спецбортом на карантинную базу в Небраске. Глобальный риск ВОЗ оценивает как низкий.

