Первый случай заражения хантавирусом выявили во Франции

Министр здравоохранения Франции Стефани Рист в эфире радиостанции France Inter подтвердила заражение хантавирусом у гражданки страны, эвакуированной с круизного лайнера MV Hondius. Женщина была среди нескольких французов на борту опасного судна.

По словам министра, состояние пациентки резко ухудшилось в ночь после возвращения на родину (она прилетела самолётом 10 мая). Анализы дали положительный результат.

Сейчас заражённая находится в специализированной клинике для инфекционных больных. В палатах приняты усиленные меры защиты, чтобы предотвратить распространение недуга. Власти также выявили 22 человека, которые контактировали с инфицированной.

Ранее глава ВОЗ порекомендовал пассажирам лайнера с хантавирусом 42-дневный карантин. Все рекомендации носят добровольный характер. Пассажиры вправе самостоятельно выбирать место и условия изоляции. В первый день эвакуации с круизного лайнера MV Hondius на берег сошли 94 человека. Судно стоит у Канарских островов после вспышки хантавируса на борту. Пассажиров репатриировали несколькими рейсами в разные страны. Завтра запланированы ещё два рейса: в Австралию на шесть человек и в Нидерланды ориентировочно на 18 пассажиров. После этого на судне останутся 34 человека.

