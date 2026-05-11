Первый случай заражения хантавирусом выявили во Франции

Ранее глава ВОЗ порекомендовал пассажирам лайнера с хантавирусом 42-дневный карантин. Все рекомендации носят добровольный характер. Пассажиры вправе самостоятельно выбирать место и условия изоляции. В первый день эвакуации с круизного лайнера MV Hondius на берег сошли 94 человека. Судно стоит у Канарских островов после вспышки хантавируса на борту. Пассажиров репатриировали несколькими рейсами в разные страны. Завтра запланированы ещё два рейса: в Австралию на шесть человек и в Нидерланды ориентировочно на 18 пассажиров. После этого на судне останутся 34 человека.