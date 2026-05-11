Младенец и еще двое детей пострадали в ДТП: в Сакском районе Крыма автомобиль слетел с трассы

В Крыму произошла авария, в которой получили увечья трое детей, включая младенца.
В пресс-службе МВД по Республике Крым сообщили, что 10 мая около 17.40 на автодороге «Симферополь — Евпатория — Мирный», в районе села Геройское Сакского района слетела с дороги и опрокинулась на крышу легковушка марки «КИА».
За рулем авто находился 32 летний водитель. В итоге в больнице оказались трое несовершеннолетних пассажиров 2013, 2023 и 2026 года рождения, то есть, самому младшему пострадавшему нет и годика.
Что произошло и кто виноват — в настоящее время выясняют сотрудники региональной Госавтоинспекции.
