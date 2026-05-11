Минчанин позвонил в милицию после странного разговора сына по телефону

В Минске мужчина позвонил в милицию после того, как сын поговорил по телефону.

Источник: Комсомольская правда

Минчанин позвонил в милицию после странного разговора сына по телефону. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Во Фрунзенское РУВД обратились родители 14-летнего школьника, который отдал мошенникам деньги семьи.

Аферисты обманули несовершеннолетнего под предлогом замены домофона. Затем они его запугали, представившись сотрудниками Комитета государственной безопасности и БелГИЭ. Подросток поверил, нашел дома 4600 долларов и примерно 6000 рублей. Все деньги он передал на улице незнакомцу, которого считал курьером Национального банка.

Затем мошенники снова позвонили школьнику. В этот раз они попросили передать трубку родителям.

«Аферисты попытались обмануть главу семьи и просили не обращаться в милицию, однако мужчина не поверил и позвонил по телефону 102», — привели подробности в ГУВД.

Милиция оперативно задержала курьера, при котором нашли и изъяли деньги обманутого восьмиклассника. Установлено, что 19-летнего жителя Минска аферисты обманули по такой же схеме. Он успел забрать деньги у двух других мужчин. После этого минчанин отвез деньги в Оршу, передав еще одному курьеру.