Нижегородку, переходившую по зебре, с травмами доставили в больницу после аварии

Вчера, 10 мая, в Нижнем Новгороде женщину госпитализировали в больницу после аварии на пешеходном переходе. Об этом сообщает УГИБДД по Нижегородской области.
Утром, примерно в 9:45, на Моторном переулке в районе дома № 2к6 произошло ДТП. 54-летний водитель за рулем автомобиля «Лада Приора» сбил 47-летнюю женщину на нерегулируемом пешеходном переходе.
В результате ДТП пострадавшую с полученными травмами госпитализировали в больницу.
