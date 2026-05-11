В Прикамье окончен поиск мужчины, пропавшего в День Победы

Поиск мужчины, пропавшего в День Победы в Пермском крае, окончен, сообщили в поисковом отряде «Регион59 — поиск пропавших людей».
Речь идёт о 53-летнем жителе Соликамска, который 9 мая вышел из дома на улице Красный бульвар и отправился в неизвестном направлении. Более суток родные и близкие мужчины, который нуждался в медицинской помощи, не знали, где он находится.
В ориентировке было указано, что пропавший ростом около 170 см и худощавого телосложения, у него светло-русые волосы и голубые глаза. Отмечалось, что мужчина, выходя из дома, был одет в синюю куртку с капюшоном, чёрную кепку, чёрные спортивные штаны с белыми лампасами и чёрные кроссовки.
Вечером 10 мая стало известно, что мужчину нашли живым. Подробности его пропажи и обнаружения не называются.
