В Прикамье окончен поиск мужчины, пропавшего в День Победы

Он нуждался в медицинской помощи.

Поиск мужчины, пропавшего в День Победы в Пермском крае, окончен, сообщили в поисковом отряде «Регион59 — поиск пропавших людей».

Речь идёт о 53-летнем жителе Соликамска, который 9 мая вышел из дома на улице Красный бульвар и отправился в неизвестном направлении. Более суток родные и близкие мужчины, который нуждался в медицинской помощи, не знали, где он находится.

В ориентировке было указано, что пропавший ростом около 170 см и худощавого телосложения, у него светло-русые волосы и голубые глаза. Отмечалось, что мужчина, выходя из дома, был одет в синюю куртку с капюшоном, чёрную кепку, чёрные спортивные штаны с белыми лампасами и чёрные кроссовки.

Вечером 10 мая стало известно, что мужчину нашли живым. Подробности его пропажи и обнаружения не называются.

Напомним, ранее жителя Пермского края, пропавшего в октябре 2025 года, нашли погибшим.