Четыре пассажира попали в больницу после ДТП с маршруткой в Гомеле. Подробности сообщает Госавтоинспекция Гомельской области.
В субботу, 9 мая, примерно в 15.30, в Гомеле 40-летний водитель маршрутки Mercedes ехал по улице Мазурова со стороны улицы Каменщикова. Согласно предварительным данным, мужчина отвлекся от управления и врезался в припаркованный автомобиль Dongfeng.
В Гомеле маршрутка попала в ДТП — четыре пассажира оказались в больнице. Фото: телеграм-канал Госавтоинспекции Гомельской области.
В результате аварии с травмами в больницу попали четыре пассажира маршрутного такси: 67-летняя, 37-летняя, 20-летняя женщины и 16-летняя девушка. После осмотра их отпустили домой.
