У Балтийской косы спасли тюленя, который запутался в рыболовной сети

В Балтийском море в районе Балтийской косы заметили тюленя, который запутался в рыболовной сети. Об инциденте, который произошел в минувшее воскресенье, сообщает пресс-служба областного МЧС.
Прибывшие спасатели нашли бедолагу и сняли сеть с его шеи. «После осмотра ветеринарами “Биосферы Балтики” пострадавший был выпущен на свободу», — говорится в сообщении.
